Construction avec vue plongeante sur mon jardin, que faire ? Le 13H à vos côtés

Une maison s’est construite derrière celle de Mélodie. Les énormes baies vitrées et deux fenêtres donnent un accès direct sur son jardin et sa piscine. La mairie et la communauté de communes ont accepté le permis. Elle ne peut plus apprécier la jouissance de sa propriété. Quand on fait construire, le Code civil impose des distances minimales entre la propriété voisine et les fenêtres. Mais ce n'est pas parce que les règles sont respectées qu’on ne peut pas invoquer un trouble anormal de voisinage. En principe, les architectes et constructeurs savent très bien qu'il faut faire très attention à ces règles du Code civil et du PLU. Les tribunaux sanctionnent régulièrement des constructions qui entraînement justement une perte d'intimité pour le voisin. Il est conseillé d'agir en amont. Dès que vous voyez le panneau de permis de construire, vous vous renseignez. Si on a un doute, on organise ce qu'on appelle une expertise de perte d'intimité. En revanche, si la maison est déjà construite, on fait appel à un conciliateur de justice, et ensuite à un avocat spécialiste en droit de construction. Les tribunaux peuvent décider que la fenêtre puisse être supprimée, déplacée ou occultée. On peut aussi obtenir une indemnisation de son préjudice. T. Coiffier