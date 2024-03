Construction d'un lotissement sous mes fenêtres, quels recours ? Le 13H à vos côtés

Un lotissement va être construit derrière le grillage ainsi qu'une rue collée à la chambre à coucher de Lina. Elle a demandé au maire, ce dernier lui a répondu qu'il y avait eu une enquête publique. Lina n'était pas au courant. Il faut savoir tout d'abord qu'une enquête publique intervient dans plusieurs cas et notamment quand une commune souhaite modifier le plan local d'urbanisme. Elle sert d'une part à informer le public du projet, mais aussi à recueillir les observations et les contestations éventuelles des administrés. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Lina. A côté de chez elle, le terrain était non constructible. Afin de construire le lotissement dont elle nous parle, la commune a lancé une enquête publique pour modifier le plan local d'urbanisme et rendre ce terrain constructible, sauf que Lina n'était pas au courant. Quelles sont les règles à respecter en matière de publicité par rapport à cette enquête publique ? Il faut que la commune fasse paraître au moins une annonce dans au moins deux journaux locaux et sur les panneaux municipaux. Il se peut que la mairie ait respecté toutes les formalités, mais que Lina soit passée au travers. T. Coiffier