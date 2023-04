Construction, quelles sont les règles d'urbanisme concernant les vis-à-vis ? Le 13H à vos côtés

Une construction s’est faite derrière chez Nathalie. À l’étage, la nouvelle maison a une vue très importante au niveau de la chambre, des toilettes et de la salle de bain de Nathalie. La situation devient gênante pour elle comme pour le voisin. La vue de la nouvelle construction est plongeante. Elle surplombe le terrain, et les ouvertures sont assez larges sur le côté, qui donne sur la maison de Nathalie. Il y a une distance minimale entre les constructions, qui est fixée par le plan local d’urbanisme (PLU). S’il n’y a pas de PLU, on peut voir le Code civil. Si la construction a une vue droite, quand on peut voir le terrain du voisin sans se pencher, il doit y avoir au moins 1,90 mètre de distance par rapport à la limite de propriété du voisin. Si la vue est oblique, quand on doit se pencher pour le voir, il faut au minimum 60 centimètres de distance avec le terrain. Dans le cas de Nathalie, la maison de son voisin est située bien plus loin que la distante minimale prescrite. Même si une construction respecte les règles d’urbanisme, il est possible qu’elle crée quand même un trouble anormal de voisinage. On parle dans ces cas-là de perte d’intimité. T. Coiffier