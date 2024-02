Vers une consultation à 30 euros : ce que ça va changer

C’est une avancée censée soulager les médecins généralistes. La consultation devrait passer de 26,5 euros à 30 euros. Une revalorisation pour compenser l’augmentation des frais dans les cabinets médicaux. "On rattrape les retards sur l’inflation. On revendique cette consultation à 30 euros depuis 2015", explique un médecin. Pour les patients, cela ne devrait rien changer, c’est l’assurance-maladie qui paierait la différence. Mais il faudrait quand même avancer cette somme. Ce médecin assure 25 consultations par jour. Il est impossible pour lui de recevoir plus de patients. C’est pourtant l’une des conditions imposées par l’assurance-maladie dans le cadre des négociations. Parmi les autres contreparties, il y a la limitation de l’arrêt-maladie, les prescriptions d’acte biologique jugées superflues et les ordonnances d’antibiotiques. C’est trop de contraintes, jugent les syndicats de praticiens. Les négociations vont se poursuivre dans les semaines à venir. Le prochain rendez-vous aura lieu mi-mars. TF1 | Reportage L. Adda, C. Bayle, J. P. Féret