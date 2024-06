Consultation à 30 euros : ce qui va changer pour les patients

Les médecins la réclamaient depuis des années, c'est désormais acté. Les consultations chez les généralistes augmenteront de 3,50 euros d'ici à la fin de l'année 2024, un moyen de compenser la hausse des charges dans les cabinets. Dès le mois de décembre, la consultation chez le médecin généraliste va passer de 26,50 à 30 euros. Elle pourra même coûter 60 euros pour les consultations longues de patients de plus de 80 ans. Les tarifs vont aussi augmenter chez les spécialistes, jusqu'à 60 euros chez le dermatologue et les pédiatres par exemple. Autres mesures, les médecins qui s'installent dans les déserts médicaux toucheront un forfait de 5 000 à 10 000 euros selon les zones. Les augmentations des tarifs ont un coût, soit 1,6 milliard d'euros pour l'assurance-maladie. En contrepartie, elle demande aux praticiens de réduire la prescription de médicaments et d'arrêt-maladie. De nouveaux tarifs qui ont aussi un coût pour les complémentaires santé, avec 300 millions d'euros supplémentaires. TF1 | Reportage V. Topenot, M. Debut, M. Ragazzi