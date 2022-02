Consultation : l’Alsace ne veut plus faire partie du Grand Est

Ce lundi matin, le président de la collectivité européenne d’Alsace a joué la carte du suspens avant d’annoncer un résultat tant attendu. Sortir ou ne pas sortir du Grand Est, telle était la question. La consultation a duré plus de deux mois. Le oui l’emporte très largement, à plus de 92 %. L’opération n’a aucune valeur juridique. Mais pour les organisateurs, le gouvernement doit tenir compte de ce résultat. Dans les rues de Colmar, dans la matinée, les avis sont plus partagés. L’entité Grand Est paraît toujours lointaine. D’autres en revanche ne voient pas ce que le Grand Est enlève à l’Alsace. En Lorraine, cette fois, le vote alsacien ne surprend pas. On connaît ici les velléités du voisin, et on les apprécie modérément. Selon l’avis d’un habitant des lieux, « ils n’ont pas grand-chose à gagner, à part aider tout le temps...». Pour confirmer ce retour en arrière, il faudrait une nouvelle loi. Ce n’est pas aujourd’hui la priorité du gouvernement. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, V. Dietsch, E. Schings