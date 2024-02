Consultation médicale : un euro de plus dès ce matin

Dans le cabinet du docteur Braconnier ce lundi matin, Patrick va devoir mettre un peu plus la main au porte-monnaie. Le patient se verra rembourser la somme de seize euros par la Sécurité sociale, contre 17 euros la semaine dernière. Un surcoût nécessaire pour améliorer le système de santé. Une augmentation d'un euro par consultation médicale avec un plafond limité à 50 euros par an. Il n'y a pas que votre rendez-vous médical qui va augmenter. Même principe pour les transports en ambulance et les analyses en laboratoire. Le reste à charge pour les patients va passer de deux à quatre euros. La Sécurité sociale va économiser 800 millions d'euros. Les différentes hausses ne sont pas remboursables par les mutuelles. A partir du 31 mars prochain, c'est la franchise de vos boîtes de médicaments qui va augmenter. Elle sera de 1 euro contre 50 centimes aujourd'hui ; une mesure qui vise à responsabiliser les patients. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes aux revenus très modestes ne sont pas concernés par ces différentes hausses. TF1 | Reportage Z. Azili, T. Chartier