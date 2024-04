Consultations, médicaments... se soigner coûte plus cher

Pour une consultation classique, un patient devrait payer beaucoup plus cher. Sur les 26,50 euros versés au médecin, il faut compter aujourd'hui un euro de reste à charge. Une participation qui va bientôt grimper à deux euros. Un médecin généraliste installé à Toulouse (Haute-Garonne) n'approuve pas du tout la mesure. "Je trouve ça aberrant. Un euro ce n'est pas grand-chose, mais pour toute une population, ça les met encore plus dans la fragilité", confie-t-il. La majoration est prévue pour le 15 mai prochain et concernera notamment les consultations chez les généralistes, les spécialistes et les actes de biologie. Une participation plafonnée à 50 euros par an. La mesure vient s'ajouter aux autres augmentations déjà mises en place. Comptez un euro pour une boîte de médicaments ou pour un acte paramédical, quatre euros pour le transport sanitaire, ou encore 20 euros par jour pour un séjour à l'hôpital. À Toulouse, les habitants rencontrés ce mercredi matin sont partagés. L'augmentation des franchises médicales devrait permettre à l'assurance-maladie d'économiser 800 millions d'euros. TF1 | Reportage E. Assalit, J.V. Fournis