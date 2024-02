Contamination E. coli : deux enfants gravement intoxiqués

Yohan Buisson vit un cauchemar. Voilà plus de six semaines que sa fille Élise, sept ans, est hospitalisée dans un état grave. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais elle est maintenue sous dialyse à cause d'une bactérie E. coli. Dans la région lyonnaise, une autre petite fille de 18 mois est prise en charge dans ce centre. Elles ont consommé du morbier. Des analyses sont en cours à l'Institut Pasteur pour établir un lien éventuel entre ces deux cas. Sur un site peu connu des consommateurs, les alertes aux produits contaminés à l'E. coli sont nombreuses, sur des fromages au lait cru, mais aussi de la viande. C'est cette bactérie très toxique qui avait entraîné la mort de deux enfants et intoxiqué une dizaine d'autres dans le scandale des pizzas Buitoni. Un risque rare mais bien connu des pédiatres. Ils recommandent de ne pas donner de fromages au lait cru avant cinq ans et de viande non cuite avant dix ans. Outre les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées fragiles sont aussi sensibles à cette bactérie, à l'origine de plus de 250 contaminations graves chaque année. TF1 | Reportage C. Bayle, B. Delaubert, C. Chapel