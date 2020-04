Contamination massive à bord du Charles de Gaulle : les réactions des familles de marins

Ce jeudi, 668 marins à bord du Charles de Gaulle ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Et le nombre de militaires contaminés pourrait augmenter, car 30% des tests ne sont pas encore révélés sur les 6 767 marins dépistés. Dans la matinée, de nombreuses familles se sont déplacées à Toulon pour les soutenir moralement en leur déposant des colis. Les proches s'inquiètent pour leur état de santé et s'interrogent davantage sur l'origine de cette contamination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.