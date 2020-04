Contamination massive à bord du porte-avions Charles de Gaulle

À bord du porte-avions Charles de Gaulle, le nombre de marins contaminés au Covid-19 a explosé. La décontamination de ce bateau, encré à Toulon, a commencé ce jeudi. Les 1 750 marins débarqués dès dimanche ont été hospitalisés pour les cas les plus sérieux, dont un en réanimation. Certains sont mis à l'isolement sur les bases de Toulon et Saint-Mandrier. Une question se pose désormais sur l'origine de cette contamination. Que disent les témoignages de certains marins ?