Contrat avec l’Ukraine : 100 000 pommiers sur les bras pour un pépiniériste du Lot-et-Garonne

Dans le frigo de ce pépiniériste, les 100 000 plants de pommiers doivent patienter jusqu'à nouvel ordre. Ses arbres devaient quitter le Lot-et-Garonne à la mi-mars, direction l'Ukraine, mais la guerre a tout bloqué. Les racines ont été nettoyées pour des raisons sanitaires et les plants, regroupés en fagot. Difficile de les replanter en attendant des jours meilleurs, surtout que dans le sud-ouest, la floraison des arbres fruitiers a déjà commencé. Pour Benoît Escande, la perte est estimée à 500 000 euros. Un coup dur après la crise du Covid et l'épisode de gel de l'an passé. "On parle d'un demi-million d'euros. Là, il y a un très gros client, mais il y a aussi trois ou quatre autres petits clients qui gravitent autour. C'est plus ou moins 10% du chiffre d'affaires", explique-t-il. Dernier espoir pour ce professionnel, le grand salon de l'horticulture qui aura lieu début avril, à Berlin. Il espère trouver là-bas, un nouvel acheteur pour ses 100 000 pommiers. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, N. Forestier