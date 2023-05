Contrat CDD et licenciement, quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

"J'ai travaillé en tant qu'Agent de Service Logistique dans une Ehpad. Ma cheffe m'avait promis un contrat CDD de trois mois. Après un mois de travail, elle m'a licencié par SMS sans raison valable. Quelles sont les règles ?" Une fois la période d'essai passée, on ne peut pas vous licencier d'un CDD, sauf à cause d'une faute grave, d'une inaptitude, en cas de force majeure ou d'un commun accord. Si l'employeur vous licencie avant le terme du contrat, il devra vous verser une indemnité. Son montant doit au moins être égale aux rémunérations que vous auriez touchées jusqu'à la fin du contrat. L'employeur peut-il licencier via un SMS ? Depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2013, c'est légal. Elle considère que prévenir un salarié de son licenciement par SMS, mail ou téléphone est légitime. Néanmoins, il faut que l'employeur puisse prouver que le salarier licencié a bien reçu le message, la notification de son licenciement. Tout cela ne dispense pas l'employeur des autres formalités obligatoires. Il a l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, il doit respecter le préavis. T. Coiffier