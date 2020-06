Contrats de gaz et d’électricité : gare aux arnaques !

Jamais le nombre de litiges avec les fournisseurs d'électricité n'a été aussi important dans l'Hexagone. Il a connu une hausse de 35% en 2019. La palme revient au fournisseur italien Eni, avec un cas de litige sur cinq. Jean-Paul Crommelinck, par exemple, a dû payer le double de sa consommation annuelle en plus de ses factures mensuelles. Pour ces abus, Eni a été assigné en justice par une association de consommateurs.