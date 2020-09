Contre la sécheresse, des agriculteurs de la Côte-d'Or récupèrent les eaux de pluie

Dans les prairies, les vaches sont les premières à souffrir de la chaleur et ont besoin de se rafraîchir. Chacune consomme jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Mais cet été, celle-ci manque à deux éleveurs de la Côte-d'Or et à leurs 250 bêtes. Pour faire face à cette pénurie, ils viennent d'investir dans une cuve de récupération d'eau de pluie, en comptant sur leur hangar. Cet équipement a coûté 6 000 euros, une somme financée en partie par le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.