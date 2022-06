Contre la vitesse, le radar communal

65 km/h pour cet automobiliste au lieu de 50km/h. Pas d'amende ce mardi matin, juste des avertissements. La police municipale de l'Isle-d'Espagnac utilise un radar depuis plus d'un mois. Une trentaine d'automobilistes ont déjà reçu une contravention. Pour de nombreux habitants, le radar est le bienvenu. De grandes lignes droites traversent la commune et les excès de vitesse y sont fréquents. D'autres y voient une nouvelle manière de taxer les automobilistes. La mairie a investi 4 000 euros pour ce nouvel équipement. Une somme importante pour une commune de près de 6 000 habitants. "Cela ne nous rapporte absolument rien, hormis la sécurité pour nos habitants", explique Michel Issard, maire (SE) de l'Isle-d'Espagnac. Les premiers effets sont positifs. Les gros excès de vitesse sont de plus en plus rares. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Resbeut