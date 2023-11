Contre l'antisémitisme : des marches en ordre dispersé

Les élus de La France Insoumise ont refusé de participer aux marches contre l'antisémitisme. Ils ont préféré se réunir de leur côté au mémorial du Vél’ d’Hiv’, où une trentaine de manifestants des familles juives les attendait. Les forces de l'ordre arrivent pour s'interposer. Certains élus insoumis partent, d'autres tentent quand même de déposer une jarre de fleurs. "Je trouve que c'est honteux, car justement, ça devrait être un moment de rassemblement du peuple français", dit Antoine Léaument, député LFI de l'Essonne. Quelques députés insoumis ont quand même pris une initiative d'aller défiler aujourd'hui. François Ruffin et Clémentine Autain se sont joints aux 5 000 manifestants et aux autres partis politiques à Strasbourg (Bas-Rhin). D'autres rassemblements contre l'antisémitisme ont eu lieu ce matin à Lyon (Rhône). À Paris, le Président ne participera pas à la marche cette après-midi. Il a préféré s'adresse aux Français dans une lettre avec ce message : "Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France". TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Baron, N. Ly