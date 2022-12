Contre l'autoroute, l'imagination sans borne des opposants

Enterrer la vaisselle de grand-mère ou un vestige du passé. Avec humour, les opposants à l’autoroute de Castres débordent d’imaginations. L’action est symbolique. Comme la loi les y oblige, avant toute nouvelle construction, des archéologues fouillent les sols à la recherche de traces historiques. Une mascarade, selon ces militants. "Effectivement, c’est obligatoire, donc, on le fait. Mais on le fait très rapidement. On creuse très peu profond et on rebouche très vite, explique l’un d’entre eux. Actuellement, Toulouse est reliée à Castres par la Nationale : 80 km et plus d’une heure de trajet. Les élus veulent désenclaver ce territoire au Sud du Tarn et construire une autoroute privatisée. Un projet "cher et superflu", selon l’association "La Voie est Libre". Néanmoins, cette Nationale reste une des plus accidentogènes du département. Ce projet d’autoroute existe depuis plus de 40 ans. Un vieux projet, alors, pour ne pas démobiliser la population, les actions originales s’enchaînent. Ambiance décontractée au bal des fouilles. Une enquête publique vient de démarrer avant les premiers coups de pelle, dans trois ou quatre mois. D’ici là, les militants promettent de nouvelles idées de lutte. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis