Contre les cambriolages, les gendarmes forment les voisins

Chez Marc Barzanti, les cambrioleurs sont passés par l'arrière de la maison. De là, personne ne pouvait les voir. En moins de quinze minutes, ils ont fouillé toute la maison avant de repartir avec le butin. "Ils ont pris des bijoux, l'ordinateur portable qui était à un format intéressant", confie le propriétaire. Depuis, la famille s'est équipée en système d'alarme avec des détecteurs d'ouverture de porte, des détecteurs de présence. Mais pour Marc, la surveillance doit aussi se faire entre voisins. "Ce sont des bandes organisées, et nous, on est seul. Faisons comme eux et organisons-nous", explique-t-il. Pour s'organiser, Marc Barzanti fait partie des dix citoyens formés par la gendarmerie pour être un référent de quartier. Ils ont communiqué les bons réflexes à leurs voisins. L'idée n'est surtout pas d'intervenir soi-même, mais de faire remonter des présences suspectes dans le quartier. Autre conseil en situation avec un gendarme : couper les haies trop hautes. D'autres erreurs sont aussi faciles à repérer comme l'oubli des volets. Volets fermés, alarme ou la vigilance de vos voisins, plus il y aura d'obstacles pour les cambrioleurs, moins votre habitation sera ciblée. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau