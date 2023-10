Contre les coupures Internet, ce maire prend un arrêté insolite

Chaque jour depuis un mois, Nicolas reçoit le même message d'erreur, aucun accès à Internet. Un mois qu'il n'a ni le wifi, ni la télé. La cause du problème se trouve dans des armoires qui alimentent la connexion en fibre optique de 500 foyers. Elles sont accessibles à tous et l'intérieur est un immense bazar. Un rapide tour dans la ville nous permet de constater l'ampleur des dégâts. Partout, les mêmes armoires endommagées ou même complètement hors services. Face à l'exaspération de sa population, monsieur le maire fait le compte et a pris une décision radicale. Un arrêté municipal impose à l'entreprise responsable des armoires fibre d'intervenir dans un délai de 48 heures en cas de problème, sous peine d'une amende de 1 500 euros. Dans le viseur du maire, la société qui gère les armoires se défend. Selon elle, le problème viendrait des techniciens mandatés par les fournisseurs d'accès à Internet, accusés de débrancher des utilisateurs, pour en raccorder d'autres. L'entreprise mettra bientôt en place une nouvelle méthode de travail. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Ifergane, E. Duboscq