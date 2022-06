Contre les déserts médicaux en Bretagne, des consultations à l’école

Le petit Maël fait son bilan des yeux avec orthoptiste. Un rendez-vous de routine. Sauf qu’ici, nous ne sommes pas dans un cabinet médical ordinaire, mais dans une école de Landivisiau (Finistère). Parfois, en plein milieu du cours, les enfants quittent la classe quelques instants seulement, le temps d’une consultation. "Ils ne sont absents que le temps du rendez-vous et ils peuvent revenir en classe tout seuls et tout de suite", explique une enseignante. Orthoptiste, orthophoniste, psychologue… une dizaine de praticiens se partagent cette permanence médicale à Notre-Dame des Victoires, dans des locaux dédiés. Pour les soignants, cela permet un meilleur suivi des enfants. Les plus satisfaits, ce sont évidemment les parents. Fini le casse-tête des emplois du temps et les allers-retours chez le médecin. Enfants comme parents, tout le monde y trouve son compte. Et pour lutter contre le désert médical qui touche le secteur, les consultations à l’école sont aussi ouvertes au grand public... sur rendez-vous. TF1 | Reportage P. Geli, B. Ghorchi