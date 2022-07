Contre les incendies, ce village interdit la cigarette

Dans ce village du Gard entouré de pinède, il est désormais interdit de fumer dans son véhicule au risque de devoir s'acquitter d'une amende de quinze euros. "Ça me parait impossible", dit une habitante. L'objectif est d'éviter les incendies provoqués par des mégots de cigarettes jetés le long de la route. "C'est quasiment tous les jours qu'on voit les pompiers, qu'on entend les sirènes de pompiers. Donc pourquoi pas cette mesure-là", explique une passante. C'est une mesure qui rassure aussi deux promeneuses. C'est une végétation particulièrement sèche cet été, que l'on retrouve tout autour du complexe sportif. Alors là aussi, le maire a interdit d'allumer sa cigarette en dehors des espaces réservés. "Le but en soi, c'est la prévention et j'insiste parce que c'est super important", confie Gaëtan Prevoteau, maire de Langlade (Gard). L'arrêté municipal est pris jusqu'au 31 juillet, mais sans pluie d'ici là, le maire envisage de le prolonger au mois d'août. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Moulinier