Contre les incivilités, la brigade du cadre de vie

Christophe et Stéphanie font la tournée de la ville. Et dès 10h du matin, ils interpellent déjà deux messieurs. Cette fois-ci, ce n'était qu'un simple rappel à l'ordre, mais les deux agents vont revenir faire un tour pour s'assurer qu'ils ont effectivement quitté les lieux. Quelques kilomètres plus loin, dans un autre parc, ils préviennent également une femme que les animaux sont interdits dans les parcs. En effet, pour le moment, ce n'est encore qu'une prévention, mais les verbalisations ne tarderont pas à venir. Tout ceci, c'est l'œuvre de la brigade du cadre de vie. Elle est là pour faire respecter les lois citoyennes. Et ça, certains parents apprécient surtout quand ils emmènent leurs enfants dans le parc. Dans la rue, les habitants arrêtent la brigade. Pour cette fois, ils signalent une voiture épave garée depuis plusieurs semaines. Les deux agents enregistrent le signalement pour que la voiture soit immédiatement déplacée. Être au plus près et à l'écoute des habitants pour améliorer leur quotidien, c'est la mission que s'est fixée cette brigade. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, L. Gorbius, S. Thizy