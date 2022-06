Contre les moustiques, Bordeaux sort les grands moyens

Rosa, une habitante de Bordeaux, confie avoir acheté un piège à moustiques. Il s'agit d'une sorte de petit aspirateur qui permet de capturer des dizaines d'insectes chaque jour. Rosa a bien tenté de dresser ses poules en leur donnant des moustiques à manger, mais rien à faire. A peine quelques minutes à se relaxer dans son jardin et ils sont de retour. "Il y en a énormément depuis trois ou quatre ans. En plus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire", confie-t-elle. Dans le centre de Bordeaux, un cas de dengue a été détecté. Alors, pour éviter que la maladie tropicale ne se répande, une opération de démoustication est menée en plein milieu de la nuit. "Le but du jeu, c'est d'essayer d'atteindre les moustiques femelles tigre qui pourraient être porteuses de la maladie", confie un technicien. D'abord à pied pour tuer les femelles qui dorment dans la végétation, puis dans une voiture qui vaporise un produit dans un rayon de 50 mètres. Par ailleurs, une nouvelle démoustication est prévue ce mardi soir dans le nord de Bordeaux. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel, C. Sebire