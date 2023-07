Contre les vols de fruits : les gendarmes patrouillent

C'est le moment de la récolte, une bonne raison de redoubler de vigilance. Depuis deux ans dans ce verger, les vols sont de plus en plus nombreux, principalement la nuit, avec toujours le même mode opératoire. Cette année, Laurent en a été victime pendant deux semaines consécutives. À chaque passage, la perte est colossale. Une recrudescence liée à l'explosion des prix des fruits et légumes ces dernières années. Résultat : depuis la mi-mai, gendarmerie et police municipale circulent dans les champs à la recherche des malfaiteurs. Si l'essentiel des patrouilles se fait la nuit, nous avons pu exceptionnellement assister à l'une d'entre elles de jour. Dans cinq communes, des vergers dont les fruits arrivent à maturité sont ciblés. Les données sont réactualisées par les agriculteurs toute la saison pour des patrouilles quotidiennes. L'opération, plus dissuasive que punitive, semble fonctionner. Surpris par un arboriculteur, un seul individu a été interpellé depuis la mise en place de ce dispositif. TF1 | Reportage S. Petit, J. V. Fournis, P. Mislanghe