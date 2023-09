Contre les vols, des caméras jusque dans nos villages

Dans le village de 680 habitants de la Vieille-Lyre (Eure), 17 caméras viennent d'être installées, soit une caméra pour 40 personnes. Un cambriolage, c'est ce qui a fait sauter le pas à la mairie. Tondeuses, tracteurs, tout a été dérobé. Le montant du préjudice est évalué à 20 000 euros. La solution est d'installer des caméras. Ces dernières filment en continu, mais seul le maire et les gendarmes y ont accès. Le coût de cette installation s'élève à près de 39 000 euros. L'État et le département en ont financé plus de la moitié. Les caméras sont de plus en plus nombreuses. Dans le village de Saint-Sauveur-le-Vicomte (manche), 2 000 habitants, 17 caméras avaient été installées il y a deux ans. L’objectif était de réduire le nombre d’incivilité. Depuis, plus aucun spot n’a été vandalisé dans la commune. Convaincue de l’efficacité des caméras, la mairie vient tout juste de placer huit nouveaux appareils. Un investissement qui s’avère rentable. Pourtant aujourd’hui, les caméras sont utiles dans moins de 3% des enquêtes pour délit. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby