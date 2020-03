Contrôle du confinement : la police passe à la vitesse supérieure à Limoges

A Limoges (Haute-Vienne), chaque automobiliste est contrôlé par la police ce mercredi matin suite aux règles de confinement mises en place. Pour pouvoir circuler, il faut montrer une attestation sur l'honneur ainsi qu'une carte d'identité et une attestation de l'employeur pour ceux qui travaillent. Un contrôle auquel les piétons n'échappent pas également. Ceux qui ne sont pas en règle seront frappés d'une amende de 135 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.