Contrôle technique : après l'heure, il est encore l'heure

Durant le confinement, les centres de contrôle technique étaient fermés et les automobilistes ont bénéficié d'un délai de tolérance. Avec la fin du report autorisé, les visites s'enchaînent. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui commencent à préparer leur véhicule pour pouvoir partir en vacances. Pour désengorger les centres, les automobilistes qui devaient effectuer les contrôles entre le 12 mars et le 23 juin bénéficieront d'une tolérance supplémentaire de 104 jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.