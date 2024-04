Contrôle technique : au tour des deux-roues

C'est une mesure que tous les conducteurs de deux-roues redoutaient. S'ils sont immatriculés avant 2017, ils devront passer le contrôle technique au plus tard le 31 décembre. Un million de véhicules sont concernés. Ils appartiennent à la catégorie L, des deux-roues motorisés, motos, scooters, mais aussi voitures sans permis et quads. Le contrôle devrait coûter 50 euros en moyenne contre 80 euros pour une voiture. Pourquoi moins cher ? Car le contrôle technique d'un deux-roues prendra moins de temps. Il y aura 80 points de vérification seulement contre 136 pour une auto. Des techniciens ont été recrutés spécialement, ils terminent actuellement leur formation. La plupart sont eux-mêmes motards. Ils iront dans l'un des 3 000 centres de contrôle à proposer ce service, mais une vingtaine de départements n'en auront pas encore lundi prochain. Pour les professionnels, cette mesure est un enjeu financier. Le contrôle technique des deux-roues sera obligatoire et devra se faire tous les trois ans. TF1 | Reportage P. Ninnine, V. Pierron