Contrôle technique des deux-roues : mode d’emploi

"Ça me semble bien, c'est comme pour les voitures", "c'est de l'arnaque, c'est juste pour nous pomper le pognon". Tels sont les avis des motards que nous avons croisés au sujet du contrôle technique. Niveau points de contrôle, pour l'instant c'est encore un mystère. Par contre, on peut facilement en imaginer quelques-uns. Selon Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, ce seront sûrement des points de sécurité. Pneus, freins, amortisseurs, phares pourront donc en être concernés. Le conseil d’État impose la mise en application d'une directive européenne. Elle stipule que le contrôle technique sera obligatoire pour les véhicules de plus de 125 cm3, qu'il s'agisse de deux, trois ou quatre roues, et même de voiture sans permis. Les deux-roues de moins de 125 cm3 seraient donc exemptés. L'idée ne passe pas. Notons néanmoins que les pays peuvent décider d'aller plus loin que les lois européennes. Il n'est donc pas impossible que tous soient concernés à l'arrivée. Reste à savoir si d'ici le 1er octobre prochain les centres de contrôle technique seront équipés et les personnels formés. TF1 | Reportage F. Agnès, D. Pires, J. Cressens