Contrôle technique : embouteillage dans les garages

Les demandes de rendez-vous s’enchaînent pour Ludovic Quessel. Il gère deux centres de contrôle technique à Beauvais (Oise). En temps normal, les rendez-vous se prennent dans la journée. Aujourd’hui, il doit refuser des clients, faute de places. Le contrôle est obligatoire tous les deux ans, mais les automobilistes que nous avons rencontrés reconnaissent qu’ils oublient cette date. Pour chaque véhicule, comptez 20 minutes en moyenne. Dans ce centre, ils ne sont que deux à expertiser 30 véhicules chaque jour. Et bientôt, Ludovic sera seul. "Je galère depuis deux mois à trouver du personnel (…) Avec les vacances, on va tourner à un contrôleur dans les structures", explique-t-il. Pourtant, le salaire reste attractif : environ 2 000 euros net pour un débutant. Mais les candidats doivent avoir une formation de plus en plus complète. Aujourd’hui, un simple CAP de mécanicien ne suffit plus. L’arrivée de l’électrique et de l’hybride nécessite des connaissances plus pointues en informatique, avec pas moins de 133, voire bientôt de 136 points de contrôle pour chaque véhicule. Un rappel : si vous n’êtes pas à jour de votre contrôle technique, vous risquez une amende de 135 euros. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Couturon, A. Janon