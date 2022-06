Contrôle technique : toujours plus pointilleux… et cher

C'est devenu pour certains d'entre vous une angoisse. Le contrôle technique d'une voiture n'a jamais coûté aussi cher : 78 euros en moyenne, 20% de plus qu'il y a dix ans. Une explication : les points de contrôle sont de plus en plus nombreux. Ces derniers comptent 52 lorsqu'ils deviennent obligatoires en 1992 et aujourd'hui, ils sont près de 145. C'est donc davantage de risques de passer en contre-visite. Dans les centres de contrôle, on prend plus de temps à examiner les véhicules. Mais rien d'étonnant ici, en 30 ans, les voitures ont évolué et avec elles, les normes de sécurité. Le contrôle prend plus de temps et donc forcément des factures plus élevées. L'association 40 millions d'automobilistes veut relativiser : elle rappelle qu'un contrôle renforcé est fait avant tout pour davantage de sécurité. Pierre Chasseray, délégué général de l'association, explique : "le contrôle technique amène du positif forcément. Car il amène un meilleur contrôle des points de sécurité sur la route. En revanche, il y a un effet négatif. C'est que forcément la facture s’alourdit. Avec plus de points de contrôle, on a des automobilistes qui vont devoir réparer leurs voitures en cas de contre-visite au contrôle technique". TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Début