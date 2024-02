Contrôles pour repérer les tromperies sur le vin

Voici des bouteilles qui ressemblent à des vins français, pourtant ce n'est pas le cas. Certaines inscriptions peuvent induire en erreur. "Si on doit faire les courses avec un caddie plein et lire boîte par boîte, ça prend du temps", lance une cliente. Attention, ce vin de l'Union européenne à droite a quelques similitudes avec ce vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) à gauche. Pour éviter toute méprise, il faut bien regarder la provenance obligatoirement indiquée sur l'une des étiquettes. Pour empêcher toute tromperie du consommateur, la répression des fraudes renforce ses contrôles. Chez un négociant, ce jeudi matin, ces inspecteurs vérifient notamment la provenance des vins : "On n'a pas exactement d'où vient le vin, mais on peut savoir que ça ne vient pas de telles zones de production", explique Henri Laborda, chef de services, douanes de Béziers. Dans l'Hérault, 20 nouveaux contrôles sont prévus dans les quinze prochains jours. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso, A. Bacot