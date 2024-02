Contrôles renforcés pour protéger les revenus agricoles

Les agriculteurs réclamaient du concret. Après les engagements, le gouvernement passe à l’action et tient à le montrer. Ce mercredi matin sur un marché de gros près de Lille (Nord), trois enquêteurs de la répression des fraudes contrôlent la qualité des produits. Plus de contrôles, c’était justement l’un des engagements du gouvernement. Selon Bercy, qui s’est intéressé de près aux négociations entre industriels et grandes distributions, il y a eu à ce jour 1 400 contrôles dont 150, soit 10%, se sont montrés non conformes. Dans un supermarché près de Toulouse, des agriculteurs sont allés dans les rayons ce matin pour observer les étiquettes. L’origine des produits, cette question obsède les agriculteurs français. Près de 1 000 contrôles ont déjà été réalisés, 375 d’entre eux, soit plus d’un tiers, ont révélés des abus sur l’origine France. Le gouvernement veut donc accélérer d’ici cet été en proposant une nouvelle version de la loi Egalim censée mieux protéger le revenu des agriculteurs. Le Premier ministre réfléchit même à un Egalim européen. TF1 | Reportage M. Beringer, S. Petit, V. Lamhaut