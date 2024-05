Contrôleurs aériens : pourquoi sont-ils de nouveau en grève ?

Des dizaines de passagers sont en galère ce samedi matin à l’aéroport d’Orly. Leurs vols sont annulés et ils n’ont pas été prévenus. Si une majorité de passagers semblent avoir été prévenus de ces annulations massives, ceux qui ne l’ont pas été ont, pour la plupart, réservé leur billet via une agence de voyage. "On perd une nuit à l’hôtel, ils ne font aucun geste, rien du tout", se plaint un passager. Une grève des contrôleurs surprise, après une autre de fin avril, qui avait pourtant débouché sur un accord. "J’entends qu’ils ont des revendications, qu’il faut faire grève (…), mais au moins nous prévenir", lance une passagère. Cette grève, annoncée hier, a été provoquée par des organisations syndicales minoritaires qui contestent l’accord signé il y a un mois par les autres syndicats majoritaires. "Certes, ils sont nettement minoritaires à l‘échelle nationale face à l’autre syndicat, sauf qu’à la tour de contrôle d’Orly, spécifiquement, ces deux syndicats minoritaires pèsent plus que le syndicat majoritaire", explique Arnaud Ayme, expert transports chez Sia Partners. Ces syndicats dénoncent d’éventuels sous-effectifs d’ici 2027. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Blanquart