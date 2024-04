Grève des contrôleurs aériens : un accord sur le fil qui n'évitera pas la pagaille

Des vols annulés, il y en aura bien jeudi à l'aéroport Marseille-Provence. Le préavis de grève du principal syndicat des contrôleurs aériens a bien été levé ce mercredi matin, mais l'accord est trop tardif, cela n'évitera pas la pagaille. À Marseille (Bouches-du-Rhône), malgré quelques améliorations possibles d'ici demain, près de 65% des vols devraient être supprimés. Des négociations sont toujours en cours avec plusieurs syndicats. À l'origine de ces perturbations, une réforme du métier de contrôleur aérien. En clair, les aiguilleurs du ciel doivent être plus productifs. Leur temps de présence dans les tours de contrôle serait insuffisant, c'est ce qu'a pointé du doigt le Bureau d'enquêtes et d'analyses. Dans son rapport, l'organisme de contrôle de la sécurité aérienne épingle certains abus. Dans le viseur également, le statut avantageux des contrôleurs. En moyenne, 5 000 euros de rémunération net par mois, 32 heures travaillées par semaine et un départ à la retraite dès 59 ans. L'issue de ce conflit reste incertaine, plusieurs syndicats sont toujours mobilisés. La menace d'une grève pèse donc encore sur le pont de l'Ascension. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Binet, Y. Glemarec