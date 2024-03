Contrôleurs SNCF, la politique du chiffre ? Le 13H à vos côtés

Beaucoup de voyageurs de train se plaignent des contrôleurs qui auraient tendance à délivrer des amendes un peu trop facilement. En fait, il existe un système d'incitation chez les contrôleurs de la SNCF : plus ils verbalisent, plus ils touchent de commissions. A titre d'exemple, un client n'a pas de billet et se présente spontanément au contrôleur. Ce dernier touche 4% du montant de l'infraction. Au cas où l'amende est dressée après un contrôle et que le client paie directement sur place, la commission versée est de 10%. Dans les TGV, avec ces nouveaux portiques situés sur les quais, les cas de fraude s'avèrent limités. Le système, du coup, n'a pas beaucoup d'effets. Mais pour les TER, les Intercités et les Transiliens, les effets de cette politique sont perceptibles. Les responsables de la SNCF assument entièrement la politique d'incitation. Selon eux, la fraude entraîne un manque à gagner de 200 millions d'euros par an, ce qui est l'équivalent de 25 TER neufs par an. D'ailleurs, les incitations ne représentent qu'une part marginale de la rémunération des chefs de bord. T. Coiffier