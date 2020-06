Convention citoyenne pour le climat : 150 propositions pour enrayer le dérèglement climatique

Interdire la publicité dans l'espace public, limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, interdire les vols intérieurs, diminuer le temps de travail à 28 heures... voilà quelques mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat pour enrayer le dérèglement climatique. Quant aux transports, il faudra favoriser les trains et tous les transports non polluants. L'objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Que pense-t-on de ces mesures à la cmapagne ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.