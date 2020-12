Interdiction des terrasses chauffées : "On nous achève", regrettent restaurateurs

A Lille (Nord), une centaine de restaurants possèdent des terrasses ouvertes et chauffées durant l'hiver. En apprenant qu'ils ne pourront plus les utiliser, les patrons de ces établissements ont reçu un gros coup au moral. "On vit déjà une situation très difficile, et là, on nous achève", a déclaré le gérant d'une brasserie. Pour cause, lors de la Convention citoyenne pour le climat, l'une des propositions qui a été retenue concerne l'interdiction des chauffages extérieurs. Cela reviendrait pourtant à la fermeture de ces terrasses six mois sur douze. Le calendrier est décidément très cruel pour ces restaurateurs qui auraient bien voulu être concertés. Dans son établissement, Laura Meunier possède 400 places assises dont la moitié est censée être en terrasse. Comme beaucoup d'autres gérants, la nouvelle mesure va sûrement la pousser à alléger son équipe. Les trésoreries sont vides et les aides pour les patrons d'établissements n'existent pas. Chaque jour de fermeture les condamne un peu plus.