Convention pour le climat : les réactions à Castillon-la-Bataille

Ce lundi à l'Elysée, le chef de l'Etat s'est exprimé devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat. A cet effet, le président de la République a retenu 146 propositions sur les 149 en faveur de l'écologie. Une bonne chose pour les Castillonnais qui attendaient un geste fort du gouvernement pour la planète. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé d'annoncer ses propositions le lendemain du second tour des élections municipales ?