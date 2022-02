"Convoi de la liberté" vers Paris : quel accueil ?

Dès huit heures ce vendredi matin, ils se sont remis en route depuis Lyon, 400 véhicules sur un seul parking. Leur traversée de l'Hexagone continue. "Moi, je viens de Gap, dans les Hautes-Alpes. Je devais m'arrêter à Montélimar, et non, la liberté ne demande pas qu'on s'arrête à Montélimar. Elle nous a été confisquée donc je continue", lance une militante. Leur objectif : Paris. Depuis deux jours, plusieurs convois convergent vers la capitale. Le long des nationales, ces encouragements à intervalles réguliers. Dans Paris et ses environs seront déployés 7 200 policiers et gendarmes ce week-end. Le long des routes, les forces de l'ordre sont aussi mobilisées pour éviter les débordements et fluidifier le trafic. Cette petite ville, par exemple, se réveille bouchée. Les convois ne laissent pas les habitants indifférents. "Je trouve ça super. J'ai l'impression de retrouver notre France, des éveillés", témoigne une automobiliste. Dans cette autre commune, le mouvement populaire interpelle les riverains. Et pendant notre interview, cet habitant est pris à partie par un automobiliste excédé, coincé dans les bouchons. La procession de véhicules devrait arriver à Paris ce vendredi soir, mais ces convois ont été interdits dans la capitale par la préfecture de police. TF1 | Reportage J. Garro, P. Lormant