Hérault : le mystère du vol du coq doré enfin levé

Mais où était passé ce coq doré qui trônait, il y a 25 ans, en haut de cette croix ? Aujourd'hui, son escapade est terminée. Les habitants sont un peu émus de le retrouver : "je l'ai vu pendant des années et puis un jour, il a disparu. C'est agréable de revoir à nouveau ce coq". Un attachement très sentimental. C'est un joli conte de Noël lorsque cet historien reçoit un colis à l'expéditeur bien énigmatique. À l'intérieur, le coq accompagné d'une lettre. C'est une victoire pour Michel Sabatéry qui a publié pendant des années des articles et des photos du coq. Son objectif était de gêner la personne qui l'avait pris. Le voleur vient juste de le retrouver caché dans sa cave. En 1999, il avait 24 ans. Lors d'une soirée arrosée, il grimpe en haut de cette croix et vole l'ancien coq sans oser le rendre. Pour l'instant, impossible de le voir, le coq est encore sous scellés à la gendarmerie. Le voleur a été identifié par la gendarmerie, mais il ne sera pas poursuivi, il y a prescription. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier