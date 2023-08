Coquillages et crustacés : ils perpétuent la tradition du vivier

Le coup de main, Romain l'a vite intégré. Le contact avec sa nouvelle clientèle aussi. Pourtant, il y a encore deux ans, lui et sa compagne Sandra vivaient en région nantaise et travaillaient dans le transport logistique. Le déclic, ils l'ont eu devant leur télé. "J'étais chez moi, tranquillement dans le canapé, à regarder le JT du 13 heures. On voulait changer de vie, être dans un cadre apaisant et reposant", ont-ils affirmé. À l'époque, le vivier appartenait à deux sœurs, Michelle et Chantal. Les voilà de retour en tant que clientes. Le temps est venu de mettre les pieds sous la table : "Nous avons partagé 40 et quelques années dans l'entreprise. Ça fait plaisir". Pour Sandra et Romain, l'aventure commence elle aussi en famille, car ce n'est autre que l'oncle de Romain, ostréiculteur, qui vient livrer ses huîtres. Ils proposent des produits frais à peine sortis de l'eau en plein été. La première saison du couple à Carantec (Finistère) s'annonce prometteuse. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann