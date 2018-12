La coquille de Noël, une spécialité tourquennoise

A Tourcoing, dans le Nord, le boulanger Ghislain Planckaert prépare la fameuse coquille de Noël. Elle a la forme d'un bébé emmailloté et se déguste traditionnellement le 25 décembre, juste après la messe de minuit. A Noël, le boulanger arrive à livrer dix-huit tonnes de coquilles, dont une partie part à Melbourne, en Australie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.