La Coquille Saint-Jacques, mise à l'honneur pendant deux jours en Côtes-d'Armor

La fête de la coquille Saint-Jacques a fait plus de 70 000 visiteurs à Saint-Quay-Portrieux en Côtes-d'Armor. Deux jours de festivités pendant lesquelles des expositions, des dégustations et diverses activités autour de la coquille ont été organisées. Les commandes ont explosé. Les vacanciers gourmands ont en profité pour faire le plein. En effet, plus de 50 tonnes ont été vendues et 1,7 tonne dégustée pendant ces deux jours de fête.