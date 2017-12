La coquille Saint-Jacques, un ingrédient star des tables de fête

Dans le port d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques s'activent. Les restaurateurs, eux, font le déplacement pour dénicher les meilleurs produits. Cette année, à l'occasion des fêtes de Noël, l'on pourra notamment se régaler avec les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Profitez de quelques conseils pour choisir et cuisiner ce produit noble à la chair tendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.