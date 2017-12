Coquilles Saint-Jacques, un des mollusques préférés des Français

Avec ses goûts subtils, les coquilles Saint-Jacques se trouvent parmi les mets les plus raffinés de la cuisine française. On les trouve en grande quantité du côté de Caen où ils sont acheminés par le Port-en-Bessin-Huppain. Dans cette région, la technique de pêche est très organisée pour protéger l'espèce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.