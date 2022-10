Coquilles Saint-Jacques, une pêche record

Les premières lueurs du jour apparaissent, le marathon va bientôt commencer. Il est 9h, la saison de la coquille est enfin lancée. Pas question de la rater pour Jonathan et son équipage, car cette année s'annonce prometteuse. En baie de Saint-Brieuc (Bretagne), 73 000 tonnes sont recensées. C'est un quart de plus que l'an passé. Puisque depuis 2010, la pêche est très encadrée, à commencer par la taille de la coquille. A peine pêchées, aussitôt débarquées, les coquilles de la région garnissent déjà les étals. Maryvonne ne manque jamais ce rendez-vous : "dès que l'on en voit, on se dépêche, parce qu’elles sont très bonnes. Pour en profiter, comptez ici 5,90 euros le kilo. Il ne reste plus qu'à les décortiquer. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denielle