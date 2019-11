Cordonnier, un métier qui attire peu mais qui recrute beaucoup

Il y a de moins en moins de cordonniers dans le pays. D'ici 2020, une cordonnerie sur cinq aura besoin de repreneur en raison des départs à la retraite. Au Campus des Métiers et de l'Entreprise de Bobigny, les classes peinent à se remplir. Pourtant, l'emploi est quasi garanti à la sortie. Pour ceux qui veulent se lancer en apprentissage ou qui souhaitent se reconvertir, la cordonnerie est un bon choix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.