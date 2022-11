Cormorans protégés : la colère des pêcheurs

Pour les pêcheurs de la rivière d'Ain, c'est une menace qui plane, le grand Cormoran. Cet oiseau migrateur refait son apparition à chaque automne. Une espèce protégée, mais aussi un super prédateur. Il se nourrit en moyenne près de 400 grammes de poisson par jour. Jusqu'à présent des tireurs assermentés avaient l'autorisation de chasser les Cormorans. Cependant, la dérogation n'a pas été renouvelée cette année. En conséquence, sur des images amateurs, on peut voir des colonies qui se forment. À quelques kilomètres de là, le territoire de la Dombes regorge de poissons. Les pisciculteurs ont eux conservés une dérogation pour chasser ou effaroucher le prédateur. Dans ces étangs, on trouve carpes, brochets et sandres. Plus de 1000 tonnes sont pêchés chaque année. Mais sans l'aide des pêcheurs amateurs, ces professionnels estiment qu'ils ne pourront pas réguler seul la présence du Cormoran. La Ligue de Protection des Oiseaux effectue un comptage régulier des Cormorans. Leur nombre apparaît en fait comme stable. L'association demande juste une application pragmatique de la loi. TF1 | Reportage C. Buisine, Q. Russell